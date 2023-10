Brest - PSG : les compositions probables

Après une très belle semaine européenne et ce succès 3-0 à la maison face à l’AC Milan, le PSG reprend la route et file direction la Bretagne pour cette dixième journée de Ligue 1. Un duel face au Stade Brestois au programme dès 13h pour lancer ce joli dimanche de football en France. Une rencontre que le PSG - actuel 3e au classement du championnat - voudra logiquement gagner, surtout que le leader niçois a encore fait le boulot ce week-end en s’imposant 1-0 à Clermont.

Pour l’instant, les Parisiens réalisent un début de saison un peu loin de leurs standards en championnat. Surtout en déplacement d’ailleurs, avec deux victoires en quatre déplacements seulement. En face, Brest était la sensation des premières journées de Ligue 1, mais a un peu chuté au classement, n’ayant par exemple pris que deux points sur les neuf derniers possibles, et étant ainsi retombé à la sixième marche. Les Bretons n’ont d’ailleurs inscrit qu’un petit but sur ces trois dernières journées. Il faut aussi noter que le PSG est sur une série de 8 victoires de rang à Brest, et 13 succès de rang toutes compétitions confondues contre l’équipe bretonne.

Peu d’absents des deux côtés

Pour déjouer les pronostics et mettre fin à cette spirale négative face à l’écurie parisienne, Eric Roy va pouvoir compter sur un effectif pratiquement au complet. Bizot sera ainsi dans les cages, avec Chardonnet et Brassier pour sécuriser la surface. Locko et Lala occuperont les côtés de la défense. Dans l’entrejeu, place à un trio composé de Camara, Lees-Melou et Magnetti. Le Douaron et Del Castillo assureront l’animation sur les ailes, alors que Satriano sera la référence offensive bretonne.

De son côté, Luis Enrique a encore quelques blessés, comme Kimpembe, Asensio, Marquinhos ou Mendes, mais l’infirmerie se réduit aussi. Donnarumma sera le gardien titulaire, avec cette ligne de quatre devant lui : Hakimi, Skriniar, Danilo et Mukiele. Au milieu, place au double-pivot Ugarte et Zaïre-Emery, qui aura donc du boulot puisque le coach espagnol va ensuite aligner quatre joueurs résolument offensifs. Barcola et Dembélé joueront ainsi sur les côtés, et Ramos et Mbappé occuperont les deux positions les plus offensives du 4-4-2.