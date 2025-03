Un grand espoir chinois décède après un stage en Espagne

C’est un drame pour le football chinois. Guo Jiaxuan, jeune espoir âgé de 18 ans, est décédé mercredi soir à Pékin après avoir subi un grave traumatisme crânien lors d’un stage en Espagne en février. Le jeune défenseur était tombé dans le coma après un choc à la tête lors d’un match entre une équipe U-20 de Pékin et le RC Alcobendas, avant d’être déclaré en état de mort cérébrale dans un hôpital espagnol. Son club, le Beijing Guoan, a confirmé la nouvelle sur le réseau social Weibo : « Nous avons perdu un enfant passionné de football. Que Jiaxuan repose en paix ! Le club continuera à faire tout son possible pour gérer les différentes démarches relatives à cette affaire et fournir à la famille de Guo Jiaxuan toute l’aide et le soutien dont elle aura besoin. »

Ancien international U-17 chinois, RMC Sport indique que Guo Jiaxuan avait également participé à un programme de jeunes talents du Bayern Munich, qui a aussi publié un message à la suite du drame. Sa famille a accusé l’Association de football de Pékin de dissimuler des informations sur les circonstances exactes de l’accident, exigeant notamment l’accès aux images du match. Celle-ci a répondu : «afin d’éviter toute interférence extérieure dans les soins médicaux et par respect pour les sentiments de la famille, nous avons cessé de divulguer davantage d’informations, notamment sur le déroulement du match et les détails des soins», et a expliqué vouloir aider sa famille : «nous nous engageons à protéger les droits et intérêts légitimes de Jiaxuan et à aider sa famille dans les démarches nécessaires».