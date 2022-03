Le clan Erling Haaland dévoile les deux favoris pour le recruter !

La suite après cette publicité

Il sera, avec Kylian Mbappé, le grand nom du mercato estival qui ouvrira ses portes dans quelques mois. Si l'avenir du Français risque cependant d'être réglé d'ici là puisque seules deux options - prolonger ou signer au Real Madrid - se présentent à lui, c'est bien plus flou pour le Norvégien, qui a une ribambelle de gros clubs européens à ses trousses.

Et les informations venant des quatre coins du Vieux Continent se contredisent en plus très souvent. Un jour, c'est Manchester City qui est en tête, puis, le lendemain c'est le Barça ou Chelsea, avant qu'on apprenne qu'il est toujours possible qu'il reste une saison de plus dans la Ruhr. Ce week-end, on a cependant enfin eu une sorte de communication "officielle" à ce sujet, puisque Jan Åge Fjørtoft, proche de la famille Haaland, est sorti du silence.

Le Barça, de la propagande

« Tout se joue entre deux clubs, je crois que ce sont le Real Madrid et Manchester City. Le Barça, je pense que c'est de la propagande, ça peut se faire mais en ce moment, ça se joue entre ces deux clubs. Ne sous-estimez pas le travail que fait la Team Haaland pour trouver où jouera Erling Haaland la saison prochaine », a expliqué l'ancien joueur

Les leaders de la Premier League et de la Liga seraient donc, actuellement, les mieux placés pour enrôler le cyborg norvégien. Toujours est-il que ces propos font déjà beaucoup parler à Barcelone, où Joan Laporta, proche de l'agent du joueur Mino Raiola, semblait faire d'Haaland son objectif numéro 1 pour le prochain mercato. Affaire à suivre...