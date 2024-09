Francfort : l’énorme raté d’Hugo Ekitike contre Mönchengladbach

En forme depuis le début de la saison avec 3 buts et 3 passes décisives en quatre matches disputés, Hugo Ekitike (22 ans) a manqué une belle occasion d’améliorer ses statistiques ce samedi. Opposés au Borussia Mönchengladbach, le Français et ses partenaires de l’Eintracht Francfort ont réussi à ouvrir le score avant la pause grâce à Hugo Larsson (1-0, 30e).

Mais avant cela, l’ex-buteur du PSG a loupé une énorme occasion. Sur son côté gauche, Omar Marmoush pouvait se faufiler dans la surface et envoyer une frappe enroulée vers le but adverse… mais sa frappe est retombée sur la tête d’Hugo Ekitike qui n’avait plus qu’à placer son ballon au fond des filets, dans la cage ouverte. Mais Ekitike a complètement loupé son geste.