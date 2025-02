Une star du Barça accusée d’attouchement en plein match

Alors que le procès du fameux baiser de Luis Rubiales à Jenni Hermoso se tient en ce moment même, une nouvelle polémique vient agiter le football féminin espagnol. Effectivement, lors du derby catalan disputé ce week-end, la joueuse Mapi Leon a touché les parties intimes d’une adversaire, Daniela Caracas, dans une tentative de la déconcentrer et de la repousser sur un coup de pied arrêté.

Elle semble ensuite lui demander : « tu as un pénis ? ». Une affaire qui enflamme déjà les réseaux sociaux et les médias espagnols, et l’Espanyol a même publié un communiqué pour dénoncer le geste de la cadre du Barça, et affirmant mettre le service juridique du club au service de Caracas si cette dernière décidait de porter plainte.