Manchester City : Pep Guardiola perplexe sur Eric Garcia

La presse espagnole annonçait mercredi que le FC Barcelone et Manchester City avaient scellé un accord pour le transfert d'Eric Garcia, autour de cinq millions d'euros plus cinq millions de bonus. Hier, cette même presse annonçait l'arrivée du jeune défenseur espagnol soit en janvier après l'élection du nouveau président du Barça, soit en juin prochain. L'annonce cet après-midi du report des élections présidentielles du club blaugrana (initialement programmées le 24 janvier) pourrait contrecarrer les plans des Citizens. Il semble que le Barça ne connaîtrait pas l'identité de son nouveau président avant la clôture du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Aujourd'hui, du côté de Manchester, Pep Guardiola était interrogé au sujet d'un départ de son défenseur cet hiver. L'ancien coach blaugrana s'est montré évasif. C'est le moins que l'on puisse dire. «J'espère que non, mais peut-être qu'à Barcelone ils en savent plus que moi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais peut-être que ça arrivera (qu'il partira cet hiver). Je ne peux pas en dire plus» a lâché Guardiola, qui après plusieurs tentatives de discussions infructueuses s'était résigné à laisser rentrer au bercail le joueur formé à la Masia. Reste maintenant à savoir quand le départ se fera et pour combien.