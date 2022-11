Séville FC : l'aventure de Kasper Dolberg tourne au fiasco

La suite après cette publicité

Et si Kasper Dolberg effectuait son retour plus rapidement que prévu à l'OGC Nice? Prête avec option d'achat dans les derniers jours du mercato d'été au Séville FC, l'attaquant n'y arrive pas, pas plus qu'en France où ses derniers mois avaient déjà été pénibles. Pire encore, le club andalou n'en voudrait plus et réfléchit à se débarrasser de lui dès le mois de janvier, comme l'avait révélé Nice-Matin la semaine dernière.

L'attaquant ne joue presque pas depuis qu'il a posé ses valises en Espagne. Il n'a participé qu'à rencontres de Liga (pour 2 titularisations) et autant en Ligue des Champions (1 titularisation) pour un résultat famélique (303 minutes au total). Il y a simplement eu cette passe décisive face à l'Athletic le 8 octobre dernier. À sa décharge, le Danois était arrivé blessé mais malgré le changement d'entraîneur, rien n'a évolué dans son sens.

Séville veut déjà se débarrasser de Dolberg

Pourtant, AS l'assure dans ses colonnes, Jorge Sampaoli comptait s'appuyer sur lui. Pour l'avoir connu en Ligue 1, le technicien souhaitait le relancer pour en faire son titulaire en pointe mais l'affaire a tourné court. «Il y a 11 joueurs qui jouent et il doit se comprendre et comprendre le jeu. Il ne connaît pas l'espagnol et il est introverti, mais si nous parvenons à l'intégrer dans l'équipe, c'est un très joueur talentueux», espérait l'ancien marseillais. Peine perdue.

En Espagne, on le dit en marge du groupe et on s'étonne notamment de son manque de communication. En d'autres termes, il lui est reproché plus ou moins les mêmes choses qu'à Nice. Son caractère peu expansif ne colle pas. Dolberg a épuisé son crédit à Séville, qui préfère donc mettre fin prématurément à son prêt afin d'économiser son salaire. Il pourra toujours retrouver le sourire avec le Danemark lors de la Coupe du monde où il retrouvera les Bleus, contre qui il a marqué son unique but cette saison...