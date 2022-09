Kasper Dolberg content d'avoir marqué contre la France

Vainqueur du match entre la France et le Danemark qui se déroulait ce dimanche à Copenhague (2-0), le Danois Kasper Dolberg est particulièrement satisfait. Premier buteur de ce match, l'attaquant de 24 ans est arrivé à Séville en fin de mercato en provenance de Nice et a connu un début d'aventure compliqué en Andalousie. Après la rencontre, il était particulièrement heureux de sa prestation et du résultat des siens contre les Bleus.

«Je voulais vraiment les battre. Je suis heureux de l'admettre. Cela signifie beaucoup pour moi. Cela faisait un moment que je n'avais pas marqué. Donc c'était vraiment amusant et dans ce cadre aussi. C'est quelque chose dont vous vous souviendrez» a-t-il lâché. Auteur d'un parcours compliqué en France avec les Aiglons depuis son arrivée en 2019, Kasper Dolberg connaissait une année 2022 assez chaotique. Cette performance contre les Bleus pourrait lui redonner confiance pour la suite.