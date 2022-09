Nice prête Kasper Dolberg à Séville

L'OGC Nice se prépare est d'attaque en cette fin de mercato. En effet, les Aiglons préparent un sacré échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde, qu'ils veulent associer à nouveau avec Andy Delort avec lequel il avait formé un duo d'enfer à Montpellier. Mais les pensionnaires de l'Allianz Riviera ont également souhaité se séparer d'un autre élément offensif, à savoir Kasper Dolberg. En effet, le Danois souhaitait relever un nouveau challenge. Et c'est en Espagne qu'il va poursuivre sa carrière. Nice vient d'annoncer son départ à Séville.

«Kasper Dolberg est prêté au FC Séville lors de la saison 2022-23. Arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2019, Kasper Dolberg (24 ans) est prêté avec option d’achat au FC Séville cette saison. L’international danois, touché à l’épaule depuis le début de l’été, rejoint un poids lourd de la Liga, avec qui il disputera la prochaine Ligue des Champions. Décisif lors de son premier exercice dans le Comté, où son doublé contre Monaco (le 7 mars 2020) envoya le Gym en Europa League, Kasper Dolberg s’apprête à découvrir son 4ème club en pro, après Silkeborg, l’Ajax et le Gym. En trois saisons, le Viking, dont la dernière apparition remonte à la finale de la Coupe de France perdue face à Nantes (0-1), a inscrit 24 buts et délivré 7 passes décisives avec le maillot rouge et noir, en 85 apparitions», peut-on lire dans le communiqué de presse.