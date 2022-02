Gambardella : un pull de l'OM à l'origine du lynchage d'un mineur par des Lyonnais

Encore un triste épisode impliquant des supporters cette saison. Vainqueur de Canet-en-Roussillon dimanche en 8e de finale de la Coupe Gambardella, l'OL a vu un groupe de ses supporters être accusé de lynchage sur mineur, comme dénoncé par le club des Pyrénées-Orientales. L'OL a d'ailleurs réagi et condamné ces actes, rappelant n'avoir organisé aucun déplacement pour cette rencontre. Depuis, le manager général du CRFC a révélé que le jeune supporter de 17 ans avait en fait été agressé car il portait un pull de l'OM.

La suite après cette publicité

« Il s'est fait tabasser, il s'est fait agresser. Ensuite ils l'ont déshabillé, ils lui ont enlevé le pull en le laissant torse nu, et ils lui ont pris des affaires personnelles », a détaillé Jordi Delclos au micro de France Bleu, précisant aussi que la mère du jeune homme transporté aux urgences allait porter plainte et que le club de Canet déposerait une main courante. « Le club du Canet RFC confirme qu’un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM. Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon ce soir hospitalisé », a de son côté réagi Jacques Cardoze, le directeur de la communication des Phocéens, sur Twitter.