Gambardella : certains supporters de l'OL accusés de lynchage sur mineur !

Déjà au cœur de la polémique après le lancer de bouteille sur Dimitri Payet au Groupama Stadium contre l'OM, sans parler des scènes glaçantes du stade Charléty en Coupe de France face au Paris FC, l'Olympique Lyonnais pourrait à nouveau se retrouver en pleine tempête en raison du comportement de ses propres supporters. En effet, si l'OL s'est imposé, ce dimanche, face à Canet-en-Roussillon en 8e de finale de la Coupe Gambardella (2-0), le club des Pyrénées-Orientales a dénoncé, ce lundi, le «lynchage» d'un supporter mineur par des fans lyonnais. Sur son compte officiel Twitter, le club a ainsi repris une vidéo où l'on aperçoit des ultras du virage sud jouer au football contre des jeunes de Canet pendant la mi-temps de Gambardella en publiant un message visant à tempérer.

«Une belle image ternie par le lynchage d’un de nos supporters mineurs à la fin du match par votre groupe de supporter. Notre club ne peut tolérer de tels agissements», indique ainsi le club amateur avant d'annoncer que «plusieurs plaintes seront très vite déposées». De nouveaux ennuis en perspective pour le club présidé par Jean-Michel Aulas qui vient d'indiquer, via un communiqué, qu'il allait enquêter sur cette affaire : «l’OL a pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. L’OL condamne toute violence». Affaire à suivre...