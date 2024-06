Leo Messi répond à Mbappé sur le niveau des Sud-Américains

«L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné.» Cette petite phrase prononcée en mai 2022, Kylian Mbappé la paye encore.

La suite après cette publicité

Les Argentins n’avaient pas manqué de lui rappeler à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde 2022, remportée par l’Albiceleste face aux Bleus. Dans un entretien accordé à ESPN, Leo Messi a de nouveau répondu à son ancien partenaire du PSG sur le niveau supposé des Sud-Américains par rapport aux Européens. «L’Euro est une compétition très importante, mais il laisse de côté les champions du monde, l’Argentine, mais aussi le Brésil et l’Uruguay. Lors du Mondial, toutes les meilleures équipes sont là et c’est pour cela que tout le monde veut gagner.»