PSG : Teddy Alloh va être prêté à Eupen

Le PSG poursuit le dégraissage de son effectif et de sa masse salariale. Après les départs en prêt de Rafinha du côté de la Real Sociedad (Liga) et de Kenny Nagera à Avranches (National 1), en plus du transfert définitif de Bandiougou Fadiga à l’Olympiakos (D1 grecque), c'est au tour de Teddy Alloh de quitter son club formateur.

La suite après cette publicité

Selon les informations de RMC, le jeune latéral gauche de 19 ans va être prêté dans les prochaines heures à Eupen, actuel 12e de première division belge. Apparu en équipe première lors de la préparation estivale, Alloh est ensuite retourné chez les U19. Il est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG.