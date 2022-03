Dembélé, Fekir, Giroud, Clauss, Nkunku : Didier Deschamps justifie ses choix forts

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a dévoilé, ce mercredi, la liste des joueurs pour affronter la Côte d'Ivoire (le 25 mars) et l'Afrique du Sud (le 29 mars). Pas tant de nouveautés que ça parmi les 23, si ce n'est la présence de deux petits nouveaux : Jonathan Clauss (RC Lens) et Christopher Nkunku (RB Leipzig). Forcément, il a été interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à les appeler.

« Ce sont deux joueurs performants avec leurs clubs, je considère que c'était le moment de les voir pour avoir plus de réponses par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire à l'avenir », a d'abord lancé le sélectionneur au sujet des deux nouveaux noms de la liste, avant d'enchaîner sur le joueur de Leipzig : « il a beaucoup de liberté, il est plus proche du but, ça l'amène à être décisif. Avec nous, son utilisation sera dans ce secteur là ». Mais au final, le patron des Bleus a surtout été interrogé sur les absences et sur les joueurs qui n'ont pas été appelés, plutôt que sur ceux qui seront de la partie pour ces deux rencontres amicales face aux sélections africaines.

Giroud reste sélectionnable

Et s'il y a un absent dans cette liste, c'est bien Olivier Giroud. Auteur de bonnes prestations avec Milan depuis le début du mois de février, avec cinq buts en Serie A notamment, le vétéran de l'attaque n'a pas été retenu. « Ça se passe bien pour lui à Milan, il marque des buts importants, je suis content pour lui et son club. Après j'ai des choix à faire. Je sais très bien ce qu'Olivier a été capable de faire avec nous. Il reste évidemment sélectionnable et à disposition de l'équipe de France », a répliqué DD lorsqu'il a interrogé sur son cas. Forcément, les noms de Nabil Fekir, Ousmane Dembélé ou Léo Dubois ont aussi été évoqués.

« Il n'y a pas de raison à leur absence. Tous les cas ne sont pas similaires, certains sont en reprise et ont besoin d'enchaîner aussi. Après, j'ai 23 cases... Poste par poste, c'est de la concurrence, ce n'est pas figé. Quand je fais un choix je fais en sorte d'accompagner les joueurs, mais ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour vous tous, je le comprends », a répondu le sélectionneur national, aussi interrogé sur le poste de gardien : « Alban (Lafont, NDLR) fait une saison bien meilleure que les précédentes. Evidemment qu'on le suit. Il est en progression. Alphonse Areola a déjà un vécu avec nous, il a moins de temps de jeu mais maintient son niveau de performance. Il a une expérience avec l'équipe de France. C'est le choix aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre sur ce poste là, il y a du monde. Ça fait partie des discussions qu'on peut avoir avec mon staff. Aujourd'hui, c'est ce choix là ». Plutôt clair l'ami DD !