Everton - Arsenal : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Arsenal se déplace sur la pelouse d’Everton, au Goodison Park, pour le compte de cette 22ème journée de championnat d’Angleterre. Un véritable choc des extrêmes entre deux formations à la dynamique diamétralement opposée. Leader de Premier League (50pts), invaincu depuis septembre et gagnant de ses deux dernières grosses oppositions face à Tottenham (0-2) et Manchester United (3-2), le club londonien espère poursuivre son incroyable série et creuser l’écart avec son dauphin au classement, Manchester City (45pts). En face, les Toffees (19e, 15pts), qui viennent de se séparer de Franck Lampard et nommer Sean Dyche à la tête de l’équipe première suite à des résultats sportifs catastrophiques, tenteront de remporter leur première rencontre depuis près de trois mois et démarrer ce nouveau chapitre sur une bonne note. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h30.

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, très performant depuis le début de saison. Sans grande surprise, William Saliba est aligné en défense centrale avec Gabriel. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaard, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Eddie Nketiah sont titulaires sur le front de l’attaque. Du côté des locaux, Sean Dyche a tranché pour sa grande première et aligne un système organisé en 4-4-1-1. La ligne offensive est emmenée par Dominic Calvert-Lewin, épaulé par Abdoulaye Doucouré. L’ancien parisien Idrissa Gueye et l’ex-lillois Amadou Onana sont alignés devant la défense et auront la lourde tâche de contenir les offensives des Gunners, redoutables et tranchantes cette saison.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Xhaka, Partey, Odegaard - Saka, Nketiah, Martinelli.

Everton : Pickford – Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko – Iwobi, Gueye, Onana, McNeil – Doucouré, Calvert-Lewin.