Villarreal : Unai Emery met un sacré coup de pression à Takefusa Kubo

Accroché ce mardi par l'Athletic Club de Bilbao (1-1), Villarreal a connu un nouveau coup d'arrêt face à la formation basque. Un match dans lequel Takefusa Kubo n'a pas eu le loisir de s'exprimer puisqu'il est resté sur le banc pendant les 90 minutes de jeu. Prêté cet été par le Real Madrid, le jeune ailier a disputé 13 matches de Liga mais n'en a débuté que 3 et il vient d'enchaîner deux matches de suite où il est resté sur le banc. Une situation personnelle loin d'être évidente et qui pousse déjà le Real Madrid à s'activer pour lui trouver un autre club afin de jouer.

Les dernières déclarations de son coach Unai Emery ne vont pas arranger l'aventure de Takefusa Kubo à Villarreal. Pourtant il y a encore deux mois, l'ancien coach du Paris Saint-Germain se montrait patient : «Kubo est un super gamin, c'est un garçon qui veut grandir et qui le veut vraiment. Il est conscient qu'il a un défi, celui d'être le premier joueur japonais à atteindre le plus haut niveau, et il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il en soit ainsi et qui veulent accélérer le processus. Mais cette accélération n'est pas bonne, il doit s'adapter et il doit grandir. Il y a une forte concurrence à son poste. Il doit se développer davantage, nous sommes donc dans cette optique.» Sa posture est bien différente désormais.

Takefusa Kubo sur le banc des accusés

Loin d'être convaincu par les prestations de Takefusa Kubo depuis le début de la saison (19 matches, 1 but et 3 passes décisives), Unai Emery n'a pas fait dans la dentelle au moment d'évoquer les prestations de son joueur. Ainsi, il estime lui avoir donné assez sa chance et qu'il n'a pas réussi à la saisir contrairement à ses coéquipiers : «ils en ont tous eu. Mais nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement.» Exigeant, Unai Emery espérait voir l'ailier japonais s'affirmer davantage.

«Si on donne du temps de jeu, le joueur doit faire en sorte d'en avoir plus. C'est valable aussi bien pour les jeunes que pour les autres. Il y a une exigence ici: gagner» a-t-il poursuivi. L'émergence de Yeremi Pino, Fer Niño ou Alex Baena notamment offre bien moins de possibilités à Takefusa Kubo de s'exprimer. Un avenir à Villarreal qui s'assombrit de plus en plus pour le Japonais. D'autant plus que le milieu de terrain Vicente Iborra s'est blessé et que le départ d'un extracommunautaire serait un plus non négligeable pour Villarreal en prévision du mercato.