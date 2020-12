Le Real Madrid cherche déjà un nouveau club à Take Kubo

Et si l'aventure de Takefusa Kubo à Villarreal touchait bientôt à sa fin ? C'est une hypothèse sur laquelle la presse espagnole planche depuis des semaines déjà, et qui revient avec de plus en plus d'insistance au fur et à mesure que le mercato hivernal approche. Peu utilisé par Unai Emery avec une seule titularisation sur ses douze apparitions en championnat, le petit prodige nippon qui sort pourtant d'une belle saison en prêt à Mallorca est ainsi proche de faire ses valises.

Il y a peu, on apprenait que le principal concerné voulait partir pour obtenir du temps de jeu ailleurs, et pouvoir revenir à Madrid l'été prochain avec des arguments solides pour se faire une place dans l'effectif merengue. Le Real Madrid était lui déjà agacé, depuis le début de saison pratiquement, par l'utilisation de sa pépite du côté du Sous-Marin Jaune.

Getafe s'est déjà manifesté

Et selon Marca, une réunion a eu lieu entre des dirigeants madrilènes et le milieu offensif de 19 ans récemment. Les premiers l'ont rassuré sur son avenir à Madrid sur le long terme, en lui faisant savoir qu'il était dans les plans du club pour la prochaine décennie. Surtout, ils ont évoqué la possibilité de partir dès ce mois de janvier.

Les deux parties se sont cependant accordées sur un sujet : attendre le mois de janvier avant de prendre une décision, au cas où Unai Emery décidait avec le temps de faire appel à lui plus régulièrement. Quoi qu'il en soit, l'état major merengue travaille déjà sur des pistes dans le au cas où le prêt du Japonais à Villarreal soit bien annulé. Plusieurs équipes sont intéressées, et le journal cite surtout Getafe, qui serait déjà venu aux nouvelles pour un prêt.