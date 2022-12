Le Brésil veut du lourd pour remplacer Tite

La suite après cette publicité

Le Brésil est encore sous le choc. Annoncée comme la grande favorite de cette Coupe du Monde 2022, la Seleção a trébuché dès les quarts de finale, pour la deuxième fois consécutive. Un échec retentissant, d’autant que les partenaires de Neymar ont chuté face à une équipe de Croatie pas vraiment considérée là-bas comme l’un des principaux rivaux pour le titre suprême.

Guardiola a dit non

La fédération brésilienne (CBF) a donc du pain sur la planche. En termes de talents, le Brésil n’a pas vraiment à s’inquiéter. Sa jeunesse est triomphante (Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha, Militão, Guimarães, Bremer, Antony, Martinelli entre autres) et l’une des missions sera de remplacer certains cadres. En revanche, la CBF a plus de pression concernant le choix de son futur sélectionneur.

Pour rappel, quatre coaches brésiliens ont déjà été cités pour reprendre les rênes de la Canarinha : Fernando Diniz (Fluminense), Mano Menezes (Internacional), Abel Ferreira (Palmeiras) et Dorival Junior (libre). Une liste sans surprise composée des meilleurs entraîneurs actuels du championnat brésilien, même si, selon nos informations, Abel Ferreira a fait savoir qu’il restait focalisé sur le Verdão. Toutefois, tout ce petit monde pourrait se faire coiffer au poteau par un étranger.

Ancelotti prêt à négocier

En effet, le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a fait savoir qu’il s’autorisait à regarder au-delà des frontières brésiliennes. Une tendance confirmée par Globoesporte qui explique que les échecs répétés de la Seleção ont porté préjudice aux techniciens brésiliens. En clair, la CBF se demande s’il ne faudrait pas enrôler un coach étranger d’expérience pour faire bouger les lignes. Une réflexion confirmée par la tentative de la CBF auprès de Pep Guardiola. En vain.

Mais si l’Espagnol a décliné l’offre, UOL Esporte affirme que la CBF a vite trouvé une nouvelle cible. Il s’agit de Carlo Ancelotti. Lié au Real Madrid jusqu’en 2024, l’Italien a de nouveau complété son armoire à trophées en réalisant le doublé Liga-Ligue des Champions la saison passée, mais il n’aurait pas fermé la porte aux Brésiliens. Le média indique que le coach merengue a été contacté avant le début du Mondial (Tite avait déjà fait savoir qu’il lâcherait la sélection à l’issue du tournoi, ndlr) et qu’il a répondu plutôt favorablement.

Concrètement, Ancelotti a indiqué qu’il était prêt à négocier si le poste était bien libre et qu’il n’entend pas bouger avant la fin de la saison 2022/2023, soit à partir de juillet prochain. Pas forcément simple à gérer pour la CBF qui devra donc négocier une indemnité avec la Casa Blanca et trouver un intérimaire pour les six prochains mois. Affaire à suivre.