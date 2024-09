Barça : la grande annonce d’Hansi Flick sur le poste de gardien

Malgré le succès fleuve contre Villarreal (5-1) dimanche dernier, le FC Barcelone a essuyé un terrible coup dur en apprenant la blessure de Marc-André Ter Stegen. Sorti sur civière, le gardien allemand souffre d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit et ne rejouera plus de la saison. Ainsi, les dirigeants catalans ont étudié la possibilité de pallier son forfait longue durée en engageant un gardien actuellement sans club. Si le vétéran Wojciech Szczesny était annoncé comme le favori numéro 1 pour le remplacer, Hansi Flick a laissé entendre qu’il pourrait donner les clefs du poste de titulaire à Iñaki Pena, habituelle doublure de Ter Stegen.

«Iñaki peut être gardien de but toute la saison, pourquoi pas. C’est bien, la confiance qu’il va avoir dans les matchs. Quant à un autre gardien de but, je ne sais pas, il faut attendre. Il a également participé à toutes les réunions que nous avons tenues. Lors du dernier match, vous avez pu voir qu’il y avait une très bonne connexion entre Iñaki et ses coéquipiers», a concédé le technicien allemand en conférence de presse avant d’aller affronter Osasuna.