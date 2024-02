Ligue 1 : une affluence record lors de la 23e journée

Souvent pointés du doigt cette saison pour le manque de spectacle, les matchs de Ligue 1 sont néanmoins suivis de près en tribune. Les supporters sont de plus en plus présents dans les stades, et les chiffres le confirment. Lors de la 23e journée du championnat de France, la Ligue 1 a enregistré une affluence moyenne de 31 650 spectateurs par match. Il s’agit d’un record.

Lors de cette levée, le taux de remplissage moyen s’est élevé à 90,4%, et sept stades ont été occupés à plus de 90% de leur capacité : le FC Lorient, le FC Metz, Le Havre, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, le RC Lens, le RC Strasbourg Alsace. L’affluence moyenne du championnat de France à ce stade de la saison est de 26 942 spectateurs avec un taux de remplissage de 84,1%, contre 21 885 en 2021/2022 (70,7%), ou encore 23 596 en 2022/2023 (80,3%). Des chiffres flatteurs pour la Ligue 1.