Euro 2024 : la Suisse réussit son entrée face à la Hongrie

Après la victoire tonitruante de l’Allemagne sur l’Écosse lors du match d’ouverture de cet Euro 2024, la Hongrie et la Suisse s’affrontaient ce samedi après-midi pour l’autre rencontre de cette première journée du groupe A. Un match ouvert entre deux équipes sur des dynamiques différentes lors des qualifications au tournoi. La Hongrie emmenée par un grand Dominik Szoboszlai avait plutôt impressionné alors que la Suisse avait eu bien plus de mal à valider son billet pour l’Euro.

Mais dans cette rencontre, la Nati a débuté avec sérieux et a rapidement étouffé complètement une équipe hongroise décevante et incapable de ressortir le ballon proprement. Titulaire surprise, l’attaquant de Ludogorets Kwadwo Duah ouvrait le score dans cette rencontre. Il profitait d’un bon travail de Michel Aebischer qui lui offrait ce premier but en sélection. Juste avant la pause, le milieu de Bologne, après sa passe décisive, s’offrait un but pour clôturer son excellente première période (2-0, 44e).

La Suisse assure sa première

Sonnée, la Hongrie rentrait au vestiaire avec deux buts de retard et un niveau très en dessous de ses standards. On s’attendait donc à un réveil en seconde période pour espérer renverser la rencontre. Cela a été le cas mais de manière bien trop tardive. Les premières minutes du second acte étaient tranquillement gérées par la formation suisse qui reculait par contre petit à petit. La Hongrie en profitait sur l’une de ses seules occasions franches. C’est Barnabas Varga qui réduisait l’écart.

Dans la foulée, le match s’enflammait complètement et la Hongrie poussait logiquement pour arracher le match nul. La Suisse, dans le dur, faisait quelques changements pour essayer de casser le rythme et apporter du sang neuf à une équipe en souffrance physique. Mais à force de pousser, la Hongrie laissait des espaces en fin de rencontre. Et cela profitait à la Suisse et Breel Embolo. L’attaquant de Monaco ajustait un lob dans les dernières secondes du match pour valider le succès de la Suisse (3-1).