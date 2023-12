CdM U17 : le Mali s’offre le scalp de l’Argentine et remporte la médaille de bronze

Défaits respectivement par l’équipe de France et l’Allemagne dans le dernier carré, le Mali et l’Argentine se disputaient ce vendredi la médaille de bronze lors de la petite finale de la Coupe du Monde U17 organisée en Indonésie. L’efficacité devant le but a permis aux Aiglonnets de survoler son adversaire du jour et de terminer troisième du Mondial par le biais d’une belle victoire (3-0). Et très vite dans cette rencontre, les poulains de Soumaila Coulibaly mettaient très vite le danger dans le camp adverse et le concrétisaient par l’intermédiaire d’Ibrahim Diarra, observé depuis un bon moment par le FC Barcelone, d’une belle frappe enroulée dans le petit filet de (1-0, 9e). Les Albicelestes avaient du mal à contenir les nombreux assauts maliens dans leur surface, concédant même un deuxième but avant la pause signé Mamadou Doumbia.

L’attaquant de l’AS Black Stars de Bamako se défaisait du marquage hasardeux de la défense argentine et trompait le dernier rempart d’une tête ratée, bien aidé par son épaule (2-0, 45e). Au retour des vestiaires, la nation battue par les Bleuets en demi-finale aggravait la marque grâce à Hamidou Makalou, joueur le plus petit par la taille de la compétition (1m64), qui s’offrait un festival dans la surface adverse pour pousser le ballon dans le but vide (3-0, 48e). Le milieu de terrain du Guidars FC, élu homme du match après avoir éliminé le Maroc en quarts de finale, était même proche de saler un peu plus l’addition mais la barre transversale le mettait en échec sur son coup franc plein axe (73e). Succès sans bavure du Mali, qui remporte le bronze dans cette 19e édition. Une deuxième médaille après la finale perdue en 2015 contre le Nigeria d’un certain Victor Osimhen.