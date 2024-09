Le coup de gueule de Mario Balotelli

Libre depuis la fin de son contrat à l’Adana Demirspor, Mario Balotelli cherche à rebondir. Courtisé par les Corinthians, l’Italien de 34 ans a été récemment proposé aux Kerala Blasters. Mais le club indien l’aurait recalé. Toujours sur le marché, Super Mario est en quête d’un point de chute comme il l’a expliqué à la Gazzetta dello Sport. L’occasion pour lui de pousser un coup de gueule concernant les fausses rumeurs à son sujet.

«J’ai remarqué que ces derniers temps, il y a beaucoup d’inventions sur moi. La seule chose que je fais est de travailler dur, de m’entraîner et d’être prêt pour jouer. Très bientôt, je parlerai et je clarifierai tout. L’important pour moi, c’est de m’entraîner et de rester calme. J’ai reçu plusieurs propositions et je cherche le meilleur projet pour moi. Les journaux, les équipes, les gens n’arrêtent pas d’inventer des conneries.» Voilà qui est dit !