Palmeiras : Abel Ferreira massacre Jürgen Klopp

Jürgen Klopp poursuit sa tournée mondiale des clubs de la galaxie Red Bull. Et dernièrement, le directeur football de la firme autrichienne était au Brésil pour assister au match du championnat pauliste entre Palmeiras et le RB Bragantino (0-0). Et visiblement, sa présence dans le stade a provoqué une réaction étonnante chez l’entraîneur du Verdão, Abel Ferreira.

« Je suis un entraîneur de projets. Aujourd’hui, il y avait un Monsieur Klopp, qui a gagné moins de titres en huit ans à Liverpool que mon staff ici. Huit ans. Donc ne me parlez pas de soif de titres. C’est dans mes gênes. Klopp, ce monsieur était à Liverpool pendant huit ans et il a gagné moins de titres que nous en quatre ou cinq ans. Comme je l’ai dit, je suis un entraîneur de projets et cela ne changera pas. Ça a encore plus de sens de rester unis cette saison parce que c’est de plus en plus difficile de gagner au fil des années. Klopp a passé huit ans à Liverpool et il a pris sa retraite », a-t-il confié en conférence de presse