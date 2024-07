Nikola Milenković signe à Nottingham Forest

Après sept ans à la Fiorentina, Nikola Milenković quitte le club italien et s’engage à Nottingham Forest. Le Serbe signe un contrat de cinq ans. Le montant de la transaction est estimé à 15 millions d’euros. « Nous sommes ravis d’accueillir Nikola à Nottingham Forest. Il était un élément clé de la planification de notre équipe cet été et je sais à quel point, il a été enthousiaste à l’idée de rejoindre le club, explique Ross Wilson, directeur du football du club anglais.

Nous avons longtemps admiré ses performances avec l’équipe nationale serbe, et dans la Serie A et les compétitions européennes pour la Fiorentina. Nous sommes ravis qu’il apporte son expérience et ses qualités à Nottingham Forest », poursuit-il. Le défenseur central de 26 ans a joué 264 matchs avec le club de Florence.