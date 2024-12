Dopage : Mykhaïlo Mudryk a engagé les mêmes avocats que Paul Pogba

Hier, la presse ukrainienne a révélé que Mykhaïlo Mudryk (23 ans) avait été testé positif lors d’un contrôle antidopage. Une nouvelle confirmée par Chelsea. « Le Chelsea Football Club peut confirmer que la Fédération de football a récemment contacté notre joueur Mykhailo Mudryk concernant un résultat anormal lors d’un test urinaire de routine. Le club et Mykhailo soutiennent pleinement le programme de tests de la FA et tous nos joueurs, y compris Mykhailo, sont régulièrement testés. Mykhailo a confirmé catégoriquement qu’il n’a jamais sciemment utilisé de substances interdites. Mykhailo et le club vont désormais travailler avec les autorités compétentes pour établir ce qui a causé le résultat anormal. Le club ne fera aucun autre commentaire.»

Les diverses parties, notamment le joueur qui a nié s’être dopé, attendent les résultats de l’échantillon B pour confirmer ou infirmer cette décision. En attendant, l’international ukrainien prépare sa défense. Le Telegraph et le média ukrainien, UA, annoncent qu’il s’est attaché les services du cabinet d’avocats Morgan Sports Law. Des avocats bien connus et spécialisés dans les affaires de dopage dans le milieu sportif. Récemment, ils avaient notamment défendu Paul Pogba, suspendu 4 ans pour dopage avant que sa sanction soit réduite. Mudryk risque lui aussi une suspension de 4 ans si le deuxième échantillon se révèle positif.