Rennes-Lorient : les compositions officielles

Derby breton au programme de la 24e journée de Ligue 1 puisque Rennes accueille Lorient (coup d’envoi 17h05, un match à suivre sur FM). Depuis le retour de Julien Stéphan sur le banc, le SRFC se porte à merveille. Les Rennais (8es, 35 pts) sont invaincus depuis huit matches en L1 et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. En face, Lorient (16e, 22 pts) a vu sa série de quatre matches sans défaite être stoppée par Nantes, le week-end dernier, dans un match important pour le maintien. Les Merlus sont actuellement barragistes et ont besoin de points.

Pour cette rencontre, Stéphan doit composer sans Le Fée et Nagida (blessés) et reste fidèle à son 4-4-2 avec Bourigeaud dans l’axe au milieu avec Santamaria. Blas et Doué animeront les côtés. Derrière, Seidu est aligné à droite avec Omari, Theate et Truffett. Devant, Terrier épaule Kalimuendo. Côté Régis Le Bris, cinq joueurs sont absents sur blessure (Boisgard, Innocent, Igor Silva, Mendy, Talbi). Les Merlus vont évoluer en 5-2-3 avec une défense Adjei, Laporte, Touré. Katseris et Le Bris vont évoluer en tant que pistons. Au milieu, Abergel est accompagné de Bakayoko alors que devant Bamba aura le soutien de Kari et Ponceau.

Les compositions officielles

Rennes : Mandanda – Seidu, Omari, Theate, Truffert – Blas, Bourigeaud, Santamaria, D. Doué – Kalimuendo, Terrier.

Lorient : Mvogo – Adjei, Laporte, Touré – Katseris, Abergel, Bakayoko, Le Bris – Kari, M. Bamba, Ponceau.