Les adieux d’İlkay Gündoğan aux supporters du FC Barcelone

C’était attendu, c’est désormais officiel : après seulement une saison au FC Barcelone, İlkay Gündoğan quitte le club catalan et fait son retour à Manchester City. L’ex-international allemand (82 sélections) quitte donc la Catalogne après 51 matchs disputés. Avant d’entamer le deuxième chapitre de son histoire avec les Cityzens, Gündoğan s’est adressé une dernière fois aux supporters du Barça, sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Chers Culers, après seulement un an, il est déjà temps de dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant, et j’étais prêt à le faire. J’ai tout donné pour me battre pour l’équipe et le club de la meilleure façon possible dans une saison difficile et j’avais hâte d’aider mes coéquipiers pour cette nouvelle saison. Maintenant, je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste. Néanmoins, ça a été un moment avec des expériences incroyables et des hauts et des bas — j’ai toujours voulu jouer au Barça, et je suis très reconnaissant pour un souvenir et une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous souhaite le meilleur pour la saison et pour l’avenir. Les fans méritent de ramener ce grand club au meilleur du monde. Visca el Barça ! », a-t-il écrit. Place désormais à son retour à City.