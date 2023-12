Wolverhampton : invraisemblable pétage de plomb à l’entrainement

Wolverhampton se serait bien passé de cet incident pour faire parler de lui. 13e de Premier League après 16 journées, 10 points devant la zone rouge, le club anglais vit un exercice un brin plus tranquille que l’an passé où il fut un temps question de se battre pour le maintien. Malheureusement pour lui, il est mis en lumière suite à un événement presque surréaliste survenu il y a dix jours à l’entraînement et seulement révélé par The Atletic ce mercredi. C’est dire si les Wolves ont tout tenté pour étouffer l’affaire.

Cela concerne Jonathan Otto, plus connu sous le nom de Jonny. Le défenseur espagnol n’est pas le plus réputé des joueurs de son équipe, et pour cause. Depuis trois saisons et une grave blessure au genou, il disparaît peu à peu de la circulation. Après avoir disputé 23 matchs toutes compétitions confondues l’an passé, il n’est apparu qu’à trois reprises depuis le mois d’août, oscillant entre une place sur le banc et en tribune. C’est peut-être ce déclassement au sein du club qui a déclenché cet excès de colère le 2 décembre dernier, avant la défaite contre Arsenal (2-1).

Coup de coude, crachat et mobilier cassé

Le joueur de 29 ans a littéralement pété un plomb. D’après le média anglais, il a envoyé un violent coup de coude à Tawanda Chirewa, jeune ailier de 21 ans, qui commence à enchainer les feuilles de match en équipe première. Une altercation se déclenche entre les deux hommes que vient tout de suite calmer un membre du staff. Jonny crache alors à la figure de ce dernier en guise de réponse. L’entraîneur Gary O’Neil n’a pas d’autre choix que d’exclure l’Espagnol de l’entraînement, lequel ne parvient pas à se calmer.

En route vers les vestiaires, il frappe sur tout ce qui apparaît sur son chemin, une table puis un écran de télévision qui vole en éclat. Il finit par être renvoyé chez lui par crainte que les choses s’enveniment davantage. On ne devrait pas le revoir de sitôt avec le maillot des Wolves, si ce n’est plus du tout. «Je me suis entretenu avec lui, il s’est excusé et nous avons envisagé la suite. Nous avons convenu qu’au moins jusqu’à la fin du mois de janvier, il ne fera pas partie de l’équipe première», détaille Matt Hobbs à The Atletic.

Envoyé en U21

Depuis, l’ancien de l’Atlético de Madrid a tout de même repris le chemin de l’entrainement avec les U21. «S’il le souhaite, il pourra jouer avec eux pour maintenir son niveau de jeu, détaille le directeur sportif. C’est un gars qui a été un grand serviteur du club. Un incident ne définit pas le rôle qu’il a joué pendant les périodes de succès et l’homme qu’il est au quotidien.» Reste que le parcours de Jonny touche probablement à sa fin à Wolverhampton, où il arrive en fin de contrat en juin. Cet été déjà, il avait été question d’un départ. Nul doute que le sujet sera abordé dès cet hiver.