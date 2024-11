John Textor veut recruter Lucas Paqueta

Durant plusieurs saisons, Lucas Paqueta (27 ans) a fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais. Et même si le Brésilien désirait rester chez les Gones, il a finalement accepté de rejoindre West Ham à l’été 2022. Là-bas, l’international brésilien aux 53 capes (11 buts) a continué sur sa lancée. Il a même tapé dans l’œil de Pep Guardiola et de Manchester City. Mais son transfert a capoté puisque Paqueta est suspecté d’avoir participé à des trucages de partis sportifs. Toujours chez les Hammers, le milieu, qui clame son innocence, pourrait quitter l’Angleterre.

En effet, The Sun révèle ce lundi que son nom est cité du côté de Botafogo. Le tabloïd britannique assure que John Textor est un grand fan du joueur et qu’il aimerait profiter de l’intérêt des Hammers pour son joueur Igor Jesus, dont le prix est estimé à 35 M€, afin d’attirer Paqueta dans ses filets. Mais il n’est pas certain que les Anglais comme Paqueta soient intéressés par ce drôle de troc. Patron d’Eagle Football et président de l’OL, l’homme d’affaires américain ne s’interdit pas de rêver.