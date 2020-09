LdC-EL : les dates des tirages au sort des phases de poule ont été dévoilées

En raison de la crise du coronavirus, les dates des coupes d'Europe ont logiquement été décalées. Et cet après-midi, l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, vient de dévoiler les dates des tirages au sort des phases de poules de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Ainsi, les équipes qualifiées pour la coupe aux grandes oreilles seront fixées le 1er octobre. Quant aux formations disputant la coupe chère au Séville FC connaîtront leur sort le lendemain, le 2 octobre. A noter que les distinctions individuelles et collectives liées à la saison 2019/2020 seront remises à cette occasion.

🚨Le tirage au sort de la phase de groupes #LdC et #UEL 2020/21 aura lieu à Nyon



🏆 1er octobre – Phase de groupes #LdC et remise des récompenses 2019/20



🏆 2 octobre – Phase de groupes #EuropaLeague et Joueur de la saison 2019/20 pic.twitter.com/tqBqzJrG4G