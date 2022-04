Franck Honorat, le Monsieur Plus de Brest

Il est chaud comme la Breizh ! A 25 ans, Franck Honorat vit la meilleure saison de sa carrière. Une carrière professionnelle qu'il a débuté à l'OGC Nice où il a joué son premier match de Ligue 1 le 3 novembre 2013 face à Bordeaux. Neuf ans plus tard, le footballeur passé par Sochaux, Clermont, l'ASSE et Brest en est à 97 rencontres disputées dans l'élite du football français. Le natif de Toulon a également inscrit 18 buts en Ligue 1 Uber Eats. Tous sous le maillot du SB29.

En effet, lors de l'exercice 2020-21, le footballeur né en 96 a trouvé le chemin des filets à 8 reprises en championnat. A cela, il faut ajouter 5 passes décisives. Cette saison 2021-22, Franck Honorat confirme. Il est très bien parti pour améliorer ses statistiques puisqu'il en est déjà à 4 assists et 10 buts. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de Brest en L1 depuis la saison 90-91. C'est aussi son meilleur total de buts en carrière. Et il a encore 8 journées devant lui pour faire mieux !

Honorat vit sa meilleure saison

Pièce maîtresse de la formation chapeautée par Michel Der Zakarian, ce véritable couteau-suisse capable d'évoluer en numéro 9, sur les côtés ou autour d'un attaquant est précieux pour Brest. Buteur comme passeur, il ne ménage pas ses efforts défensifs comme offensifs et demeure un élément décisif et influent dans le jeu de Brest. En 2615 minutes passées sur les pelouses de notre chère L1 cette année, il a permis à son équipe de gagner 17 points sur les 38 qu'elle possède à l'heure actuelle.

En forme, Honorat reste sur sa lancée de l'an dernier. Une année importante dans sa carrière puisqu'elle a été celle du déclic comme il l'a expliqué à nos confrères du Parisien. «J’avais juste un petit blocage dans ma tête. Il a sauté la saison passée quand Olivier Dall’Oglio m’a dit que je n’étais pas qu’un passeur, que je pouvais aller marquer. On a alors travaillé la prise d’informations pour que j’aille plus vite dans mes choix, que je rentre et tente plus ma chance. Ça a été un déclic».

Un joueur sous côté qui a la cote

Avec Michel Der Zakarian, le feeling est tout aussi bon. «Le coach est quelqu’un d’exigeant. Chaque jour, il en demande davantage à ses joueurs. Il est comme un père : il veut nous emmener le plus haut possible. À titre personnel, il m’exhorte à marquer encore plus. Sur le terrain, je me mets minable pour répondre à ses attentes. J’ai surtout gagné en régularité. Les saisons précédentes, j’avais des trous d’air, des moments où j’étais moins décisif. J’ai su, peu à peu, gommer tout ça. Je suis plus mature, même si j’ai encore une belle marge de progression…»

Très exigeant envers lui même, Franck Honorat ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif est d'aider Brest à se maintenir en Ligue 1. Ensuite, il sera peut-être temps de se poser et de réfléchir à son avenir alors que son contrat prend fin en juin 2025. Souvent questionné sur le sujet en interview, le principal intéressé a botté en touche, préférant se concentrer sur le terrain et rien que le terrain. Qualifié de "joueur le plus sous côté" qu'il connaisse par Mohamed Bayo, qu'il a connu à Clermont, Franck Honorat voit sa cote grimper en flèche. Une juste récompense pour cet acharné de travail.