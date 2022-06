Mercato : le PSG demande de l'aide à Jorge Mendes pour se débarrasser de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Il est loin le Mauro Icardi (29 ans) considéré comme l’une des meilleures pioches du mercato estival 2019. Scotché à un rôle de remplaçant de luxe grassement payé (7,4 M€ annuels), l’attaquant argentin ne fait pas vraiment grand-chose pour retrouver un statut de titulaire. Auteur de 5 petits buts en 30 apparitions, toutes compétitions confondues la saison dernière, Icardi est aujourd’hui devenu un véritable boulet pour le Paris Saint-Germain.

Définitivement recruté en 2020 pour 50 M€, le natif de Rosario fait partie des indésirables que le club de la capitale cherche à vendre pour faire de la place à ses recrues. Mais déloger Icardi de son confortable cocon parisien n’est pas chose aisée. À cause de son rendement et de sa condition physique loin d’être optimale, les courtisans ne sont pas légion. River Plate a bien été mentionné dernièrement, mais pas sûr qu’un retour au pays soit à l’ordre du jour pour l’attaquant.

Icardi chez les Wolves ?

Il Corriere dello Sport nous apprend cependant que le PSG aurait demandé de l’aide à Jorge Mendes pour exfiltrer son joueur. Le quotidien a publié un article consacré à la possible arrivée de Gianluca Scamacca au PSG dans lequel il explique logiquement que les Rouge-et-Bleu veulent faire place nette au jeune buteur italien. C’est là qu’interviendrait Jorge Mendes.

Malgré l’arrivée de Luis Campos et le retour officieux d’Antre Henrique, le PSG aurait demandé de l’aide au super agent portugais. Et pour cause. Les Parisiens auraient demandé à Mendes de voir s’il lui est possible de recaser Icardi à Wolverhampton. Le Portugais est l’agent qui fait la pluie et le beau temps à Molineux et même s’il ne s’agit pas d’un club aussi huppé que Manchester City, Wolverhampton a l’avantage d’évoluer dans un championnat plus attractif que la L1 et surtout d’avoir des finances capables d’offrir de beaux salaires (6 M€ annuels à João Moutinho et Raul Jimenez par exemple). Reste à convaincre les Icardi.