Un prétendant inattendu est prêt à débarrasser le PSG de Mauro Icardi

Se queda. Cette semaine, Mauro Icardi a annoncé qu'il serait toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Agacé par un papier de la Gazzetta dello Sport, qui expliquait que le joueur souhaitait que le club de la capitale lui paye ses deux dernières années de contrat pour s'en aller, soit 20 M€, il a répondu sur ses réseaux sociaux: «carrière en danger ? J’ai encore deux ans de contrat. Cela ne ressemble pas trop à ce que tu fais comprendre avec les merdes que tu écris. À 29 ans, ne t’inquiète pas, avec mes presque 200 buts en carrière, tout le monde me connaît assez bien».

Il a ajouté par la suite : «ec’est moi qui décide de rester et de me mettre à disposition du club.» Une mise au point franche et honnête de la part de l'ancien joueur de l'Inter Milan. Des propos qui ne sont certainement pas passés inaperçus du côté des pensionnaires du Parc des Princes. En effet, ces derniers veulent se séparer du joueur âgé de 29 ans. Auteur de 30 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire, l'international albiceleste a dû se contenter de miettes. Il a malgré tout trouvé la mire à 5 reprises.

River Plate tente le coup

Mais tout cela est insuffisant pour le PSG qui ne compte pas sur lui pour intégrer le nouveau projet mis en place. Mais Icardi a bien fait comprendre qu'il ne souhaitait pas quitter Paris, où son contrat court jusqu'en 2024. Une belle épine dans le pied des Franciliens, qui connaissent les mêmes soucis avec Ander Herrera ou encore Leandro Paredes pour ne citer qu'eux. Toutefois, les champions de France 2022 ne désespèrent pas de se séparer de l'attaquant acheté 50 M€. Ils savent très bien d'ailleurs qu'ils ne pourront pas le vendre au même prix. Transfermarkt estime sa valeur marchande actuelle à 22 M€.

Même si Paris facilitera son départ, pour le moment, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour le joueur, qui touche un gros salaire de 800 000 euros dans l'Hexagone. Toutefois, Radio Continental, par la voix de son journaliste Sebastián Srur, explique que River Plate s'est positionné pour récupérer l'avant-centre. Le club argentin, qui a aussi tâté le terrain avec Luis Suarez, a appelé il y a une semaine le clan Icardi afin de prendre la température et voir si l'attaquant serait intéressé par ce challenge. Pour le moment, ni le joueur, ni son épouse et agent Wanda Nara, n'ont répondu à cet appel du pied. Seront-ils tentés par un retour au pays ? Affaire à suivre...