FC Barcelone : accord de principe pour la vente de Vitor Roque

Prêté cette saison par le FC Barcelone du côté du Real Betis Balompié, Vitor Roque (19 ans) a délivré une première partie d’exercice en demi-teinte (7 buts et 2 offrandes en 33 matches). Relégué dans la hiérarchie avec les Verdiblancos, le buteur fait l’objet depuis plusieurs semaines d’un fort intérêt du club brésilien de Palmeiras qui pousse pour sa signature. Le Verdao était prêt à débourser 27 millions d’euros pour le joueur. Une aubaine pour le FC Barcelone qui l’avait acheté 30 millions d’euros et limiterait les dégâts après son passage raté en Catalogne.

Et justement, le dossier serait en train de s’accélérer sur ces derniers jours. Ce jeudi, le FC Barcelone a conclu un accord de principe avec le Real Betis Balompié pour mettre fin au prêt du joueur et ainsi permettre son départ vers Palmeiras selon Mundo Deportivo. Le joueur est sur le point d’être vendu pour 25 millions d’euros et des bonus tandis que les Blaugranas disposent de 20% à la revente. Pour compenser la rupture du prêt, le FC Barcelone a accepté de dédommager le Real Betis Balompié en accordant 30% des droits d’Ez Abde au club andalou. Ainsi, le club de Séville dispose de 80% des droits du joueur marocain.