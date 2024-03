Les douloureuses confessions de Paul Gascoigne sur son alcoolisme

Une vie mouvementée devenue un combat quotidien. A 56 ans, l’ancienne légende anglaise, Paul Gascoigne, traverse des heures sombres. Il a récemment déclaré qu’il était désormais sans abri, qu’il vivait avec sa manager Katie Davies, à Poole, et qu’il avait recommencé à assister aux réunions des Alcooliques anonymes : «Il n’en faut pas beaucoup pour pleurer. Je garde beaucoup de choses à l’intérieur, des choses que je devrais sortir mais que j’ai peur de partager avec les gens. Je suis fier de ce que j’ai donné aux gens. J’ai donné près d’un million de livres à 10 œuvres caritatives différentes. Et je n’ai jamais abandonné», a expliqué.

La suite après cette publicité

«Je suis un ivrogne triste. Je ne sors pas pour boire, je bois à la maison. Je continue de lutter contre l’alcoolisme et je vis chez mon agent. Si je veux passer une mauvaise journée, je sais si je vais au pub, ce sera le cas. Sinon, je prends la canne et je vais à la pêche et je sais que ce sera une bonne journée. J’essaie de ne pas me déprimer parce que le monde est déjà en panne. Et quand je suis vraiment déprimé, c’est là que je vais prendre un verre pour me remonter le moral. Je ne pense pas avoir déçu les entraîneurs, les joueurs ou les fans. S’il y a quelqu’un que j’ai déçu, c’est moi» a-t-il déclaré dans un podcast.