Amicaux : Reims écrase Le Havre, Angers dispose de Cholet

Alors que l'Olympique de Marseille affronte Heimstetten en ce moment-même, d'autres matches amicaux avaient lieu ce mercredi. Le Stade de Reims et Le Havre croisaient notamment le fer, et les Rémois n'ont laissé aucune chance aux Havrais en s'imposant 3-0.

Sierhuis, Touré et Zeneli ont trouvé le chemin des filets pour le SDR. De son côté, Angers défiait Cholet, formation de National. Et dans cette rencontre, le SCO a frappé dans les derniers instants puisque Pereira Lage a marqué le seul but de la partie (90e, 1-0).