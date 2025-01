OL : la réaction de Pierre Sage à sa mise à l’écart

Durant un peu plus d’un an, Pierre Sage s’est assis sur le banc de l’OL. Un banc sur lequel il a connu des moments forts. Mais ce mois de janvier 2025, avec des résultats un peu plus compliqués, lui a été fatal. Hier soir, John Textor l’a reçu en personne dans un hôtel de Lyon pour lui annoncer la fin de leur collaboration. Ce mardi, RMC Sport dévoile la réaction du coach de 45 ans à cette décision.

Ainsi, on apprend qu’il s’attendait plus ou moins à cette décision depuis le match à Nantes. Il a remercié John Textor de lui avoir donné sa chance au plus haut niveau. Une nouvelle qu’il a encaissée avec dignité et sagesse, lui qui rêvait de diriger son club de cœur durant des années. Mais l’avenir s’annonce radieux pour celui qui a fait de belles choses en L1. «Il sait qu’il sort par la grande porte», a confié l’un de ses proches à RMC Sport. Une nouvelle page se tourne à l’OL.