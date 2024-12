Tottenham : Ange Postecoglou pousse encore un sacré coup de gueule !

Ange Postecoglou est agacé ! Hier soir, après le match nul entre Tottenham et les Glasgow Rangers (1-1), l’entraîneur des Spurs n’a pas hésité à critiquer publiquement Timo Werner, qu’il a sorti à la mi-temps. De retour face aux médias ce vendredi en conférence de presse, l’Australien est revenu sur ses déclarations. « Ce n’était pas une critique. C’était une évaluation. Je pense que la critique consiste à dire quelque chose qui n’est pas vraiment utile, elle sert presque d’excuse. L’évaluation consiste à essayer de donner aux gens un retour d’information pour qu’ils s’améliorent, à leur donner l’occasion de s’améliorer et à donner un retour d’information à l’ensemble du groupe sur la situation dans laquelle nous nous trouvons et sur ce qu’il faut faire. Lorsque les gens se battent, croyez-vous qu’ils demandent : « comment vous sentez-vous aujourd’hui ? » Vous n’avez pas le choix. Il faut être prêt à en découdre. Comme je l’ai dit, je comprends que tout tourne autour de Timo, mais Timo n’est pas au cœur de notre saison. Il ne s’agit pas de Timo. Il s’agit de savoir qui nous sommes dans la situation où nous nous trouvons en ce moment. Il ne s’agit pas d’abattre ou de blâmer quelqu’un. Il ne s’agit pas d’une personne en particulier, mais de ce que nous sommes et de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous sommes en train de nous battre, collectivement. Je ne vais pas me préoccuper de l’ego meurtri des gens. Dans ce club de football, nous voulons réaliser des choses et avoir du succès. Nous sommes réduits à l’essentiel en ce qui concerne les joueurs. S’il y a quelqu’un dans le vestiaire qui est en forme, capable de contribuer, mais qui sent qu’il a besoin de quelque chose de plus en ce moment, ce n’est probablement pas le bon type », a-t-il déclaré.

Mais Postecoglou ne s’est pas arrêté là. Interrogé sur la réputation moqueuse de Tottenham (de club qui ne gagne jamais rien), l’Australien s’est encore emporté. « J’en ai assez. C’est une excuse pour moi. Même les commentaires de Cristian Romero (qui a critiqué les propriétaires du club), je pense que c’est une excuse. Pour l’instant, je suis ici et j’assume mes responsabilités. Ces joueurs, nous sommes ici. Si nous pensons qu’il existe quelque chose de mythique dans ce club qui empêche le succès, alors changeons les choses. Sinon, à quoi bon ? Ne venez pas ici. Je n’adhère pas à cette idée. En ce moment, nous sommes dans une situation difficile en raison de notre position au niveau de l’effectif et de l’équipe. Il y a des millions d’excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas réussir, mais si c’est votre béquille, en particulier dans les moments difficiles, alors quel est l’intérêt ? Passez à autre chose et allez ailleurs. »