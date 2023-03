Thomas Tuchel a deux nouveaux prétendants

Sans club depuis son départ en septembre dernier de Chelsea, Thomas Tuchel intéresse un grand nombre de clubs en Europe. Si un retour au PSG a été envisagé pendant un temps, le stratège allemand est également sur les tablettes du Real Madrid. Mais c’est du côté de l’Italie et l’Inter Milan que son nom ressort ces derniers jours, où l’ancien coach de Dortmund a beaucoup d’admirateurs.

La suite après cette publicité

L’Inter Milan serait intéressée par son profil, et si la fin de saison de Simone Inzaghi n’est pas à la hauteur des attentes, il pourrait faire partie du "casting" de Marotta et Ausilio, selon la Gazzetta Dello Sport. On apprend également que l’AS Roma garderait également un œil sur le tacticien de 49 ans en cas de départ de José Mourinho.

À lire

Pourquoi le PSG avait viré Thomas Tuchel