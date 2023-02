Le PSG pense à un retour de Thomas Tuchel !

La suite après cette publicité

Ce début d’année 2023 n’est pas de tout repos pour le PSG. Invaincu jusqu’à la Coupe du Monde, le club de la capitale a depuis enchainé les défaites et les prestations décevantes. Déjà battu par Lens et Rennes en championnat, le leader de Ligue 1 est carrément sur une série de trois revers consécutifs toutes compétitions confondues. Pire encore, cela a eu lieu face à des adversaires contre lesquels il ne faut pas perdre : l’Olympique de Marseille (pour la première fois depuis 2011), Monaco et le Bayern Munich.

En l’espace de quelques jours, les nuages noirs se sont amoncelés au-dessus de la tête de Christophe Galtier. Entre ses tâtonnements tactiques, et sa frilosité défensive, son manque de réaction en Ligue des Champions mardi soir alors que son équipe prenait l’eau, le technicien est d’un seul coup fragilisé. Son excellent début de saison n’est déjà plus qu’un lointain souvenir car ses jours sont maintenant en danger. À vrai dire, il n’y a même qu’une seule chose qui pourrait sauver sa tête : une qualification le 8 mars prochain à Munich.

Tuchel a laissé de bons souvenirs

Avec Kylian Mbappé dans ses rangs et au top de sa forme, tout peut arriver mais cela illustre bien les très faibles recours de l’entraîneur. Préféré à Zinédine Zidane l’été dernier sur les suggestions de Luis Campos, Galtier se sait sur la sellette. Une élimination dès les 8es de finale de C1 serait probablement synonyme d’adieu, en dépit des circonstances défavorables qui jouent contre lui (les nombreuses blessures du moment, un effectif pas équilibré). Paris rêve toujours de Zidane mais pas que.

D’après les informations de RMC Sport, le nom de Thomas Tuchel séduit toujours en interne. L’Allemand a été apprécié lors de son passage au club (2018-2020), malgré un caractère pas toujours facile. Ses problèmes avec Leonardo ont fini par avoir raison de lui, alors qu’il avait emmené le PSG en finale de Ligue des Champions 4 mois plus tôt. Le directeur sportif brésilien n’est plus là et l’entraîneur, vainqueur de la C1 avec Chelsea en 2021, est libre de tout contrat…