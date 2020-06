Un attaquant togolais décède de la malaria

C'est une bien triste nouvelle qui nous provient du Togo. L'attaquant Kossi Koudagba est décédé de la malaria comme nous l'explique la BBC. L'attaquant de 24 ans évoluait dans le championnat local avec l'ASC Kara et était le meilleur buteur du championnat à deux reprises et jouait le titre cette saison. Son club est leader avec 6 points d'avance après 20 journées.

Quittant Kara pour la banlieue de la capitale Lomé où vivaient ses parents compte tenu de la crise du coronavirus, il a ressenti des malaises dès son arrivée dans la maison familiale. Ayant par le passé été recalé d'une visite médicale à l'US Tataouine pour problèmes cardiaques, il est finalement décédé de la malaria. Le club du Tours FC (National 2) suivait d'ailleurs ses performances. Il a déjà été appelé en sélection par le passé, mais n'est jamais entré en jeu avec les Éperviers.

Togolese striker Kossi Koudagba, who was top scorer in his country for the past two seasons, has died aged 25 https://t.co/a9BNyozYoN pic.twitter.com/372MDlh5mu