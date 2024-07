Le message de Kylian Mbappé à Ethan après son départ au LOSC

Libre depuis la fin de son contrat aspirant au PSG cet été, Ethan Mbappé s’est officiellement engagé avec le LOSC, ce jeudi. Quelques minutes après l’officialisation de l’opération, son grand frère, Kylian, lui a adressé un message sur ses réseaux sociaux. «Félicitations pour ton premier contrat pro. Le début d’une grande aventure dans un grand club, le meilleur pour toi et ton équipe», a tout d’abord lancé le Bondynois sur Instagram.

Dans la suite de son message, l’international tricolore, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024, a apporté tout son soutien à son frère cadet, glissant également une petite phrase sur son futur et cette nouvelle page qu’il s’apprête à ouvrir du côté de Madrid. «Je suis ton premier supporter. Le plus dur commence à peine mais tu seras à la hauteur. J’ai plus qu’à regarder les vols Madrid-Lille maintenant ahah… Force petit reuf. BIG LOVE». Au PSG, l’ère Mbappé est définitivement terminée.