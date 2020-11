Serie A : la Lazio domine Crotone et se replace

Opposée à la lanterne rouge Crotone pour le compte de la huitième journée de Serie A, la Lazio (9e) avait l'occasion de revenir à trois points du leader, l'AC Milan, en cas de succès. Et comme souvent, le club romain a eu besoin de sa star offensive, Ciro Immobile pour prendre les devants. Sur une belle transversale de Marco Parolo, le buteur italien venait couper de la tête pour ouvrir le score (21e).

Ce dernier s'est mué en passeur en seconde période. D'un bon ballon en profondeur, il servait Joaquin Correa qui passait sur la gauche de la surface et ajustait le gardien (58e). Sous une pluie battante, les Biancocelesti ont su tenir cet avantage de 2-0 et s'imposent. Ils remontent à la cinquième place et enchaînent une troisième victoire en quatre matches.

