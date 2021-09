Youri Tielemans plaît beaucoup au FC Barcelone

D'après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait un œil sur le milieu de Leicester Youri Tielemans, tout comme d'autres grandes écuries européennes (Real Madrid, Liverpool...). Le quotidien catalan a d'ailleurs contacté le club, qui a confirmé cet intérêt pour l'international belge (44 sélections) mais qui n'est pas une priorité pour le moment.

Lié aux Foxes jusqu'en 2023, Tielemans ne souhaiterait pas prolonger son bail avec Leicester pour un plus grand club. Avec l'échec Wijnaldum et le départ de Moriba à Leipzig, l'entraîneur blaugrana verrait en lui un renfort de taille pour son milieu de terrain, autant capable de répéter les efforts défensifs et offensifs que de faire parler sa qualité de passe.