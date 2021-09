Neymar et Messi pas dans le top 10 des attaquants pour Stefan Effenberg

Connu pour son franc-parler, "Le Tigre" Stefan Effenberg est désormais consultant pour T-Online. Il a réalisé une rubrique évoquant les 10 meilleurs attaquants actuellement. S'il considère que Robert Lewandowski est le numéro un, le podium est complété par Erling Braut Haaland et Karim Benzema. Pour trouver une place de Cristiano Ronaldo, il faut aller au quatrième rang tandis que Kylian Mbappé est cinquième. Alors que certains joueurs comme Ciro Immobile, Sébastien Haller ou bien Patrik Schick sont présents, on ne voit pas de trace de Neymar ou bien de Lionel Messi.

Stefan Effenberg a justifié son choix en considérant que les deux stars du PSG n'ont pas encore le niveau du top 10 mondial à ce poste : «trois jouent en Bundesliga, un y jouait. Ils sont actuellement mieux lotis que des superstars comme Lionel Messi ou Neymar, qui ont connu un début de saison chaotique à Paris et sont absents de mon classement. Les gros titres s'accumulent déjà chez Messi en particulier. Il ne se sent pas chez lui en France et il est maintenant énervé à cause d'un remplacement.»