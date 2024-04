Dani Alves veut reprendre du service dans le football

Depuis deux semaines, Dani Alves (40 ans) est un homme libre. En effet, il a été libéré sous caution, lui qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans en boite de nuit à Barcelone en décembre 2022. Ce lundi, El Pais et AS donnent des nouvelles du Brésilien, qui a toujours de sérieux ennuis notamment au niveau financier. Les Pumas, équipe pour laquelle il jouait au moment des faits, demande une indemnité de 4,5 millions d’euros. De plus, ses avoirs au Brésil sont bloqués en raison du conflit qui l’oppose à son ex-femme, Dinorah Santana, et les pensions qu’il doit transmettre pour ses deux enfants.

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger, tous ses contrats de sponsoring sont aussi tombés à l’eau. Dans le dur financièrement, Alves, qui est persuadé qu’il sera acquitté comme il l’a avoué à ses proches, compte reprendre du service dans le milieu du football quand tout cela sera derrière lui et que son honneur sera lavé. Il ne reviendra pas en tant que joueur mais dans un autre rôle qu’il reste à déterminer. Il reste à savoir si un club ou une personnalité du monde du ballon rond sera prête à lui tendre la main.