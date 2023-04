PSG : le Block Parisii enrage après les consignes de bonne conduite du club

Le mail envoyé par le PSG à ses supporters ne passe pas. Alors que le club de la capitale a rappelé à ses fans les règles de bonne conduite (respect strict du placement, interdiction de suivre les matchs debout ou encore respect d’un certain code vestimentaire), tout en insistant sur le fait que la présence des ultras était seulement autorisée en tribunes Auteuil, le Block Parisii, groupe de supporters du PSG de la tribune Boulogne, s’est indigné via un communiqué cinglant publié ce jeudi.

«Une nouvelle fois, la direction du PSG brille par son incompétence et le mépris de ses supporters. Les consignes désastreuses à respecter en tribune Boulogne par les Fanclubs illustrent une triste réalité que nous dénonçons depuis déjà bien longtemps. Nous déplorons la volonté du club de faire de la tribune Boulogne un théâtre dans lequel tout supportérisme est proscrit. Après avoir mis du cœur à l’ouvrage pour nous discréditer et mentir à notre sujet, nous pensions avoir tout vu. Une nouvelle fois, vous avez dépassé nos espérances les plus folles. Vouloir dicter la conduite des supporters, leur façon de se vêtir, et étouffer leur passion est une aberration. Votre mail envoyé aux Fanclubs, et plus largement votre traitement des supporters est une honte absolue». Ambiance…

