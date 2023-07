David Datro Fofana rejoint l’Union Berlin

Le 1. FC Union Berlin se renforce pour la nouvelle saison 2023/24 avec l’arrivée de David Datro Fofana, en provenance de Chelsea. Prêté pour une saison, l’Ivoirien renforcera le secteur offensif du club de la capitale allemande. Acheté par les Blues lors du dernier mercato hivernal après des débuts réussis à Molde, en Norvège, contre 12 millions d’euros, il avait pris part à trois rencontres au cours de la saison 2022/23.

Un départ en Bundesliga va donc lui permettre de gagner du temps de jeu. «L’Union s’est extrêmement développé ces dernières années et cela m’excite beaucoup d’en faire partie pour la nouvelle saison. Le club a fait de longs et intenses efforts pour me recruter et je veux maintenant lui rendre la pareille avec de bonnes performances», a expliqué le joueur de 20 ans sur le site officiel du club.

