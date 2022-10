Serie A : Pavel Nedved espère une réaction dans le derby

Le vice-président de la Juve, Pavel Nedved s'est exprimé samedi soir, juste avant le Derby della Mole contre le Torino, sur la situation délicate que connait les Bianconeri depuis plusieurs semaines : «On sent la lourdeur du maillot, du moment, des propos tenus par notre président, qui m'ont touché et nous ont tous touchés parce que c'est la vérité, c'est ce que nous avons tous entendu. Nous avons perdu le deux derniers matchs et la Juve ne peut pas accepter cela, nous devons tous réagir ensemble à cette situation difficile. Le président a été très clair. On sait que la route est longue, ça va au-delà de ce match : on sait dans quelle situation on est et on veut s'en sortir», a déclaré l'ancien international tchèque.

La Vieille Dame sort de deux revers inquiétants contre l'AC Milan en Serie A et le Maccabi Haifa en Ligue des Champions et traverse l'une des crises les plus douloureuses sur ces dix dernières années : «La situation est très compliquée, mais nous voulons tous réagir ensemble, nous sommes tous unis : direction, entraîneur et joueurs. Nous voulons commencer dès ce soir. Il y a beaucoup de négativité vient de l'extérieur chez les joueurs, c'est pour ça qu'on a essayé de leur donner confiance, de les encourager, de les calmer au maximum : dans ces matchs-là, il faut avoir le cœur chaud et un esprit froid pour gagner un derby» a conclu Nedved.